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  • Павлюченко: «После Евро-2008 заказал шампанского вдвое больше, чем Кокорин с Мамаевым»

Павлюченко: «После Евро-2008 заказал шампанского вдвое больше, чем Кокорин с Мамаевым»

28 июля 2016, 00:25
13

Форвард «Урала» Роман Павлюченко отказался обсуждать вопрос касательно поведения игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы во Франции. Также 34-летний футболист в шутку заявил, что по окончании Евро-2008, на котором россияне завоевали бронзовые медали, заказал вдвое больше шампанского, чем нападающий «Зенита» и хавбек «Краснодара».

«Ой, ну мне не хочется на эту тему говорить. Уже вроде все сказано было.

Как я отмечал окончание Евро-2008? А сколько они бутылок заказали? Так я в два раза больше заказал! Шучу, конечно», – сказал Павлюченко.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Урал Россия Краснодар Зенит Павлюченко Роман Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (13)
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арейская
1469658033
НУ за "бронзу" можно и вдвое больше, только вряд-ли, Пава попрежиместей в этом плане будет, да и Лариса вряд-ли это одобрила бы
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30регион
1469683023
Тогда заслужили!
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Garrincha58
1469683227
вот поэтому больше и не заиграл нигде и ни как
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Zenit-84
1469684420
шутник...
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bolela_16
1469688523
гулять так гулять
Ответить
river31
1469726826
Там хоть какой-то повод был.
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