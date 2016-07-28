Павлюченко: «После Евро-2008 заказал шампанского вдвое больше, чем Кокорин с Мамаевым»

Форвард «Урала» Роман Павлюченко отказался обсуждать вопрос касательно поведения игроков сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева в одном из ночных клубов Монте-Карло после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы во Франции. Также 34-летний футболист в шутку заявил, что по окончании Евро-2008, на котором россияне завоевали бронзовые медали, заказал вдвое больше шампанского, чем нападающий «Зенита» и хавбек «Краснодара».

«Ой, ну мне не хочется на эту тему говорить. Уже вроде все сказано было.

Как я отмечал окончание Евро-2008? А сколько они бутылок заказали? Так я в два раза больше заказал! Шучу, конечно», – сказал Павлюченко.