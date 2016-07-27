Гомеш: «Барселона» – лучший клуб для меня»

Новичок «Барселоны» Андре Гомеш рассказал, по какой причине он остановил свой выбор именно на каталонском клубе несмотря на интерес со стороны «Реала». При этом 22-летний полузащитник отметил, что выступление рядом как с лидером сине-гранатовых Лионелем Месси, так и рядом с главной звездой мадридцев и сборной Португалии Криштиану Роналду, является большой честью.

«По какой причине выбрал «Барселону», а не в «Реал»? Это личное дело. Каждый видит по-своему. «Барселона» – лучший клуб для меня, если говорить о моей философии и о философии каталонцев. Я общался с Луисом Энрике. Наставник посоветовал мне усерднее трудиться на тренировках. От сезона жду побед на всех уровнях.

Месси или Роналду? Ни для кого не секрет, на что способны эти футболисты. Считаю честью возможность поиграть рядом с обоими. Каждый из них обладает своим стилем.

Хочу наслаждаться выступлением в «Барселоне» рядом с новыми партнерами, особенно такими как Иньеста», – сказал Гомеш.