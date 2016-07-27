Фанаты «Наполи» «нарядили» урну в футболку Игуаина

Среди поклонников «Наполи» не утихают гневные эмоции по поводу перехода форварда Гонсало Игуаина в «Ювентус». В этот раз болельщики «адзурри» «нарядили» в футболку с номером аргентинца мусорную урну.

Напомним, сегодня президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис обвинил 28-летнего игрока в предательстве. Ранее фанатами «Наполи» были устроены акции протеста против того, чтобы Игуаин покидал команду, сопровождающиеся порчей футболок нападающего.

Официально о трансфере игрока в туринский клуб было объявлено сегодня. Соглашение было подписано сроком на пять лет с зарплатой 7,5 миллиона евро в год. Ранее сообщалось, что «старая синьора» выплатит за Игуаина 90 миллионов в течении двух лет.