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    ФНЛ. «Кубань» сыграла вничью с «Тосно» и другие результаты

    В матчах третьего тура первенства ФНЛ «Факел» добился ничьей со «Спартаком-2», «Сокол» на своем поле минимально одолел «Луч-Энергию» благодаря голу Мануковского, а «Кубань» в родных стенах не смогла переиграть «Тосно».

    Первенство России. ФНЛ. 4-й тур

    Факел (Воронеж) – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Яковлев, 19; 1:1 – Саталкин, 29.

    Сокол (Саратов) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мануковский, 3.

    Кубань (Краснодар) – Тосно (Ленинградская область) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кутьин; 1:1 – Житнев, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2016 20:50
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