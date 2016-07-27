Наставник «Янг Бойз»: «Шахтер» нас ничем не удивил»

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер дал оценку игре своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с донецким «Шахтером» (0:2).



«Шахтер» заслуженно победил. У нас были моменты только вначале поединка, а потом мы не смогли удержать тот темп, который мы задали. Надо похвалить вратаря, ведь он провел хороший поединок. Нам обидно проигрывать 2:0, но «Шахтер» был лучшей командой. «Шахтер» нас ничем не удивил, но мне кажется, что это мы удивили «Шахтер» своим сильным началом. А дальше «горняки» повысили темп в центре поля, а мы не смогли его поддержать. Кроме того, они выиграли много единоборств.



Если бы я даже мог, я бы поставил тот же состав. У нас есть определенные кадровые проблемы, поэтому ничего изменить я бы все равно не смог. «Шахтер» в любом случае остается явным фаворитом, но я не оставляю надежд на проход в следующую стадию Лиги чемпионов», – сказал он.