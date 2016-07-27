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  • Бердыев: «Перенос матча с «Оренбургом» поможет подготовиться к Лиге чемпионов»

Бердыев: «Перенос матча с «Оренбургом» поможет подготовиться к Лиге чемпионов»

27 июля 2016, 01:31
3

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своим мнением о переносе выездного матча 1-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» в Ростов-на-Дону.

«Поможет ли это подготовиться к Лиге чемпионов? Да, все-таки теперь нам не надо никуда лететь, а поле будет натуральным, а не искусственным. Мы рады, что нам пошли навстречу», – заявил Бердыев.

Напомним, «Ростов» сыграет с «Оренбургом» 30 июля, а 3 августа проведет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Андерлехта» в Бельгии.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ростов Оренбург Андерлехт Бердыев Курбан
Комментарии (3)
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neveldomha
1469687727
А какое отношение Оренбург имеет к лиге чемпионов Ростова? Проблемы индейцев шерифа не интересуют.
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