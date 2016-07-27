Бердыев: «Перенос матча с «Оренбургом» поможет подготовиться к Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своим мнением о переносе выездного матча 1-го тура Премьер-лиги против «Оренбурга» в Ростов-на-Дону.

«Поможет ли это подготовиться к Лиге чемпионов? Да, все-таки теперь нам не надо никуда лететь, а поле будет натуральным, а не искусственным. Мы рады, что нам пошли навстречу», – заявил Бердыев.

Напомним, «Ростов» сыграет с «Оренбургом» 30 июля, а 3 августа проведет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Андерлехта» в Бельгии.