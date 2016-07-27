Тренер «Андерлеха»: «Я доволен и результатом, и игрой»

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился своими впечатлениями от матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Ростова» (2:2).

– 2:2 – достаточно хороший счет. Доволен и тем, как команда была готова, и тем, как она себя показала. Мы надеемся показать столь же хороший футбол и в первом туре чемпионата Бельгии, и в ответной игре с «Ростовом».

– Довольны ли вы тем, как забивались мячи?

– Качество голов отличное. Но неважно, как именно забили, основное – это результат.

– Вы в одном эпизоде спорили с резервным арбитром.

– Я часто спорю, если решения мне кажутся несправедливыми.

– Нервничали ли вы, ведь это ваш дебют в клубе?

– Это, конечно, был очень важный матч, и мы все очень переживали. Мы еще не знаем, чем в конце концов обернется двухраундовый поединок с «Ростовом», и я постараюсь, чтобы мы так же переживали за исход и ответного матча.