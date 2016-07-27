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    ЦСКА отправил Алиева во второй дивизион чемпионата Швеции

    Нападающий ЦСКА Алибек Алиев продолжит свою карьеру в клубе ГАИС второго по силе дивизиона чемпионата Швеции. Между сторонами заключено арендное соглашение сроком на один год.

    «Главный тренер шведов видел игру Алиева за финский «Яро». Нападающий заинтересовал наставника шведского клуба, и теперь Алиев будет доказывать там свою состоятельность. А мы, разумеется, продолжим пристально следить за его выступлениями», – сообщил начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский.

    Источник: Бобсоккер

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    27.07.2016 00:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 27 июля 2016, 12:01

      А как же тренерский гений Слуцкера?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 27 июля 2016, 07:54

      Сомнительная школа мастерства...(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 27 июля 2016, 06:10

      А куда повыше никак?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 27 июля 2016, 05:50

      Самое то для хача.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 27 июля 2016, 05:48

      пусть учится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 27 июля 2016, 05:40

      Низковато

      0
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