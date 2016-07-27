ЦСКА отправил Алиева во второй дивизион чемпионата Швеции

Нападающий ЦСКА Алибек Алиев продолжит свою карьеру в клубе ГАИС второго по силе дивизиона чемпионата Швеции. Между сторонами заключено арендное соглашение сроком на один год.

«Главный тренер шведов видел игру Алиева за финский «Яро». Нападающий заинтересовал наставника шведского клуба, и теперь Алиев будет доказывать там свою состоятельность. А мы, разумеется, продолжим пристально следить за его выступлениями», – сообщил начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский.