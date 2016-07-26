Орлов: «Раньше все, как и я, хотели попасть в «Спартак», сейчас – в «Зенит»

Телекомментатор Геннадий Орлов, в бытность футболистом защищавший цвета ленинградских «Зенита» и «Динамо», признался, что, как и все, он в молодости мечтал выступать за «Спартак».

«Я в свое время хотел играть за «Спартак». Когда начинал играть в футбол, все хотели попасть в «Спартак». Позже все хотели перейти в «Спартак» Романцева. Потому что оттуда можно было уехать в Европу. А сейчас настала очередь «Зенита», который, кстати, выиграл 6-й титул с момента создания передачи «Футбольная столица», в которой я вчера также говорил на тему чемпионата России. В «Зенит» сейчас, кстати, любой игрок может пойти», – сказал Орлов.