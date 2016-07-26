Презентация Джулиано в «Зените» состоится во вторник

Полузащитник «Гремио» Джулиано заявил о своем переходе в «Зенит». Во вторник должен состояться медицинский осмотр, после которого состоится подписание всех необходимых бумаг и презентация игрока.

«Последние пару лет были очень важными для меня, я сильно прибавил в «Гремио». Я с гордостью защищал цвета этого клуба, всегда чувствовал поддержку болельщиков. Рожер Машадо – отличный специалист, который вскоре войдет в число лучших в Бразилии либо уже входит в элиту.

Вначале меня беспокоила травма, но после того, как я ее залечил – все было в порядке. Здесь я стабильно играл и показывал хорошие результаты. Однако в футболе порой появляются такие возможности, которые нельзя упускать. В моем случае это возможность играть в «Зените». Клубы договорились о трансфере, и все стороны остались довольны. В итоге я решил вернуться в Европу. Россия во многом похожа на Украину, которая мне хорошо знакома. Я знаю язык, знаком с тренером.

Именно Луческу обратил на меня внимание в Бразилии. Он позвонил мне и сказал слова, которые хочет слышать каждый футболист. Я был рад и польщен вниманием и доверием Мирчи. Все случилось очень быстро. У меня не было возможности дать пресс-конференцию, чтобы попрощаться со всеми. Так получилось, что в пятницу у меня родился сын, а уже в воскресенье пришлось вылетать из Бразилии. Во вторник состоится медицинское обследование, а после будет презентация.

Мне бы хотелось особенно поблагодарить болельщиков «Гремио», которые всегда поддерживали меня. Возможно, мы еще встретимся. Всех обнимаю», – рассказал Джулиано в интервью «Радио Гремио».

По оценке СМИ, сумма трансфера футболиста в российский клуб составила 7 миллионов евро.