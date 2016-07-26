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Презентация Джулиано в «Зените» состоится во вторник

26 июля 2016, 10:07
19

Полузащитник «Гремио» Джулиано заявил о своем переходе в «Зенит». Во вторник должен состояться медицинский осмотр, после которого состоится подписание всех необходимых бумаг и презентация игрока.

«Последние пару лет были очень важными для меня, я сильно прибавил в «Гремио». Я с гордостью защищал цвета этого клуба, всегда чувствовал поддержку болельщиков. Рожер Машадо – отличный специалист, который вскоре войдет в число лучших в Бразилии либо уже входит в элиту.

Вначале меня беспокоила травма, но после того, как я ее залечил – все было в порядке. Здесь я стабильно играл и показывал хорошие результаты. Однако в футболе порой появляются такие возможности, которые нельзя упускать. В моем случае это возможность играть в «Зените». Клубы договорились о трансфере, и все стороны остались довольны. В итоге я решил вернуться в Европу. Россия во многом похожа на Украину, которая мне хорошо знакома. Я знаю язык, знаком с тренером.

Именно Луческу обратил на меня внимание в Бразилии. Он позвонил мне и сказал слова, которые хочет слышать каждый футболист. Я был рад и польщен вниманием и доверием Мирчи. Все случилось очень быстро. У меня не было возможности дать пресс-конференцию, чтобы попрощаться со всеми. Так получилось, что в пятницу у меня родился сын, а уже в воскресенье пришлось вылетать из Бразилии. Во вторник состоится медицинское обследование, а после будет презентация.

Мне бы хотелось особенно поблагодарить болельщиков «Гремио», которые всегда поддерживали меня. Возможно, мы еще встретимся. Всех обнимаю», – рассказал Джулиано в интервью «Радио Гремио».

По оценке СМИ, сумма трансфера футболиста в российский клуб составила 7 миллионов евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Трансферы Гремио Зенит Жулиано
Комментарии (19)
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AnayTMN
1469517032
Удачи
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Grelas
1469517242
Отличненько, добро пожаловать!
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макс438
1469518082
Посмотрим как его будут использоватьна поле
Ответить
ds34eh
1469518391
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/FF
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Стас85
1469519200
неужели,одни положительные комменты(((
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Parham
1469521220
Пошли бразильяне!!!
Ответить
!ce man
1469521657
До конца года в зените будет 4 бразильца. Это Мирча детка.
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Стаz
1469523912
Думаю у Луческо все получиться. Он делает то, что у него хорошо получается.
Ответить
С-Пб on-line
1469524491
Главное, чтобы голевые раздавал, но и не забывая забивать)
Ответить
Mariner
1469531017
Смущает, что им интересовался Спартак - это значит он дно. С другой стороны он всё таки не попал в Спартак, так что может и не дно. Ведь дно те, кто уже попал в Спартак, а не те, кем они интересовались. )))
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