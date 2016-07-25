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  • Гацкан: «Уверяю, что «Ростов» готов к матчу с «Андерлехтом» на 100 процентов»

Гацкан: «Уверяю, что «Ростов» готов к матчу с «Андерлехтом» на 100 процентов»

25 июля 2016, 20:30
5

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Андерлехта». Напомним, встреча состоится завтра на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:30 по московскому времени.

– В Ростове-на-Дону сырая погода. Это плюс или минус для «Ростова»?

– Обе команды будут в одинаковых условиях, поэтому сложно ответить на этот вопрос. Но я вас уверяю, что мы готовы на сто процентов.

– У «Андерлехта» сильная атака, у «Ростова» – оборона. Получается, что все решится в центре поля?

– Постараемся сделать так, чтобы в центральной зоне преимущество было на нашей стороне.

– Сейчас у «Ростова» мало игроков, но они все сыгранные…

– То, что мы почти весь прошлый сезон играли почти в таком состав – это плюс. Но пару ребят пропустили часть сборов, поэтому могут быть небольшие трудности. Мы будем стараться добиться положительного результата.

Источник: ФК «Ростов»
Лига чемпионов Ростов Андерлехт Гацкан Александр
Комментарии (5)
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NEMETSRUS
1469470026
УДАЧИ ВАМ САША
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shuhomet
1469475735
Будет из Андерлехта дырка
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_Kesh_Suntar_
1469478934
в ЛЧ не попадут!
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