Суркис: «Я сказал «Байеру», на каких условиях отпущу Драговича»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал журналистам о том, как обстоят дела с трансфером защитника команды Александара Драговича в «Байер». Ранее руководство чемпиона Украины заявляло, что хочет получить за австрийца не менее 15 миллионов евро.

«Драгович – игрок «Динамо». Не секрет, что им интересуется «Байер». Те условия, которые они предлагают, меня не устраивают. У него сейчас небольшое повреждение, поэтому он и не играл. Я ему все объяснил, и давление на меня оказывать не надо. Я сказал Леверкузену, на каких условиях его отпущу. Сумму назвать? Зачем? Как только это произойдет, тогда будем говорить.



Мотивация? Сегодня, может, у него нет мотивации, а завтра появится. Мы же не первый день проходим такие ситуации. Он высококвалифицированный футболист, а на «Байере» свет клином не сходится. Трансферное окно в Англии только открылось. По нему будут ещe очень достойные предложения», – сказал Суркис в интервью программе «Профутбол».