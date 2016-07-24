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    Овчинников: «Широков стоит в одном ряду со многими нашими выдающимися футболистами»

    Тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение бывшего полузащитника армейцев Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

    «Могу сказать о нем только хорошее. Он на протяжении всей своей карьеры показывал прекрасную игру, был лидером команд, в которых играл, был лидером национальной сборной. Его карьера более чем успешная. Я желаю ему всего самого хорошего на новом месте работы, его нужно поблагодарить за тот вклад, который он внес в российский футбол. Он очень умный игрок, который мог отдать последнюю передачу, его лидерские качества находились на высоком уровне. Он стоит в одном ряду со многими нашими выдающимися футболистами.

    В ЦСКА у него все получилось, просто, может быть, тактика команды или его форма в текущий момент не давала ему играть в основном составе. Но это нормальное явление в футболе, конкурентная среда. Но при этом он внес огромный вклад в чемпионство, и мы, как тренеры, это высоко ценим», – сказал Овчинников.

    Источник: ТАСС

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    24.07.2016 17:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 июля 2016, 09:18

      а кто у нас выдающиеся футболисты? в России их просто нет и не было, а вот во время СССР их два три не больше

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 25 июля 2016, 07:34

      да хороший футболист..не топ ..но добротный..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 25 июля 2016, 06:18

      широков сейчас стоит в одном ряду в очереди в пивнарь)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 24 июля 2016, 23:15

      здесь Серега погорячился..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа 24 июля 2016, 21:30

      Переход в спартак свел его заслуги на нет ...((( Удачи Роме во всех начинаниях...

      0
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      Рейтинг: +8017

      nik55 24 июля 2016, 19:45

      в одном ряду с кем с овчинниковым--тогда да

      3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 24 июля 2016, 18:28

      В России есть выдающиеся футболисты ? Мы так любим возносить никчемных игроков.

      2
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > СЛАВА 81 24 июля 2016, 18:35

      ты не прав. они были. вот только не понятно, что это все эти п--- так лижут жопу пингвину

      1
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      ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > Dmitriy 71 24 июля 2016, 18:39

      Я согласен с Вами, Я имею ввиду, в истории России, а не СССР.

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