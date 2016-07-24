Газзаев: «Широков правильно сделал, что завершил карьеру»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение полузащитника Романа Широкова завершить футбольную карьеру.

«Широков провел очень богатую, интересную профессиональную карьеру. На сегодня для него играть на более слабом уровне нет никакого смысла, поэтому он все правильно сделал. Он играл в национальной сборной, в которой добился высоких результатов, также взял Кубок УЕФА и два чемпионства в «Зените». Это решение совершенно оправданно, потому что играть на таком уровне, который он демонстрировал раньше, будет уже тяжело в силу его возраста», – сказал Газзаев.