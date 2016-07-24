Тихонов: «Балтика» была лучше «Енисея», но не всегда побеждает лучший»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал итог матча с «Балтикой» (1:0) в рамках 3-го тура первенства ФНЛ.

«Я собирал в команду футболистов по человеческим и игровым качествам. У нас дружный коллектив, хорошая команда. Но после двух туров над нами висел груз ответственности, поэтому показать все, на что способны, мы не сумели. Вроде играем хорошо, а очков не хватает. Все хотели победить. «Балтика» была лучше, но не всегда бывает, когда побеждает лучший. Забей мы второй гол, игра получилась бы другая», – заявил Тихонов.