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Пеллегрини: «Пока нет предложения, которое бы меня соблазнило»

24 июля 2016, 06:45

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини заявил, что он имеет предложения от некоторых клубов, однако данные варианты его не устраивают.

«Мне поступают предложения. Я не буду называть конкретные клубы, могу лишь сказать, что ни один из вариантов меня не соблазнил. У меня были три отличных года в Англии и я хочу и дальше работать на самом высоком уровне. Касательно работы в сборной, то скажу лишь, что мне нравится ежедневная работа, когда твоя команда проводит матчи каждые выходные», – заявил Пеллегрини.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Пеллегрини Мануэль
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