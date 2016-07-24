Пеллегрини: «Пока нет предложения, которое бы меня соблазнило»

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини заявил, что он имеет предложения от некоторых клубов, однако данные варианты его не устраивают.

«Мне поступают предложения. Я не буду называть конкретные клубы, могу лишь сказать, что ни один из вариантов меня не соблазнил. У меня были три отличных года в Англии и я хочу и дальше работать на самом высоком уровне. Касательно работы в сборной, то скажу лишь, что мне нравится ежедневная работа, когда твоя команда проводит матчи каждые выходные», – заявил Пеллегрини.