В Италии подтвердили переход Игуаина в «Ювентус»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил о достижении окончательной договоренности между «Наполи» и «Ювентусом» по трансферу нападающего Гонсало Игуаина. По его информации, «бьянконери» готовы заплатить за аргентинца требуемую сумму компенсации – 94 миллиона евро. Напомним, срок данной опции выкупа в контракте 28-летнего игрока истечет 31 июля нынешнего года. Ранее сообщалось, что форвард уже прошел медобследование в туринском клубе.

«Только что состоялся телефонный разговор между Беппе Мароттой и Аурелио Де Лаурентисом. «Ювентус» готов заплатить сумму выкупа, указанную в контракте Игуаина», – написал Ди Марцио на своей странице в Twitter.