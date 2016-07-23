Луческу: «Трансфер Джулиано практически оформлен»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что в ближайшее время сине-бело-голубые подпишут контракт с полузащитником «Гремио» Джулиано. Об этом румынский специалист рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей».

– В последних играх, проведенных «Зенитом» на сборах, я заметил, что мои футболисты прониклись этой мыслью. Стали больше играть комбинационно. «Теперь нет Халка, – сказал я им. – Все, забудьте! Есть вы, все остальные, и будем надеяться, что среди вас найдется новый Халк».

– Вы предполагаете делать еще приобретения?

– Да. Практически оформлен контракт с Джулиано. Ты наверняка помнишь его по играм за «Днепр».

– Конечно, отличный футболист.

– Он очень важный игрок «Гремио», капитан команды, что уже говорит о многом. Это футболист, который прошел через все бразильские сборные. Четыре года Джулиано выступал на Украине, пожалуй, был лучшим легионером «Днепра». А ему всего лишь 26 лет, он уже профессионал высокого уровня и с прекрасной перспективой.