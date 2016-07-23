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    Чугайнов: «Не верю, что в сборной России изменится ситуация при новом тренере»

    Бывший защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов считает кандидатуру Курбана Бердыева наиболее предпочтительной на пост главного тренера сборной России.

    «Я изначально выступал за кандидатуру Курбана Бекиевича, она самая предпочтительная из всех. Он неоднократно доказывал свое мастерство на уровне клубов, и хотя на фоне сборной это немного другая тема, но из перечисленных кандидатов он самый опытный.

    Я лишь могу повторить свою мысль о том, что тренер – не волшебник, он работает с теми футболистами, которые есть в стране. На данный момент, игроков, которые могут у нас создать конкуренцию на уровне мирового футбола, у нас недостаточно. Их просто нет! Кто бы не пришел, на мой взгляд, он попадет в тяжелую ситуацию, когда при ограниченном выборе игроков перед ним будут ставить максимальные задачи. Я просто не завидую будущему наставнику сборной, прекрасно понимаю ту ситуацию, в которой он окажется. В чудеса о том, что с новым тренером ситуация изменится, я не верю. Меня кто-то назовет пессимистом, а я считаю себя реалистом. Себя обманывать не надо, но дай Бог, чтобы все срослось.

    Согласен с теми коллегами, кто считает пост главного тренера сборной России «расстрельным». Каким бы не был специалист, он станет заложником нынешней ситуации, когда у тебя нет игроков, но есть задача хорошо выступить на домашнем чемпионате мира. Посмотрите на настроения вокруг Леонида Слуцкого, о котором перед Euro-2016 фильмы снимали, а потом все переворачивается на 180 градусов: от восхваления до уничтожения. Надо иметь в таком вопросе баланс. И это провал на чемпионате Европы во Франции, а впереди домашний чемпионат мира! Критика в его адрес будет куда мощнее. Здесь все зависит от выбора перечисленных специалистов», – заявил Чугайнов.

    Источник: Rusfootball.info

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    23.07.2016 11:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6898

      sochi-2013 24 июля 2016, 09:45

      Слуцкий виноват только в том, что повез на ЧЕ не тех. Результат был не очень важен, а молодежь нужно было обкатать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 23 июля 2016, 14:11

      Будет тренер. Будет видно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 июля 2016, 13:47

      И.Чугайнов всё правильно написал, кроме главного тренера сборной Бердыра.
      За два года спокойно можно набрать достойных футболистов, не то, что
      Л.В. Слуцкому за шесть-семь месяцев слепить сборную из того, что было.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 июля 2016, 12:07

      Если новый тренер соберет новую команду "с нуля" (без незаменимых), то у России есть шанс выступить неплохо. Т.к. молодежь будет играть с азартом и желанием получить хорошо оплачиваемые контракты. А "пердунам" уже ничего не надо, у них все есть!

      3
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      Рейтинг: +73

      abuker 06 23 июля 2016, 11:39

      Бердыева надо назначить тренером сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      abuker 06 23 июля 2016, 11:39

      Не все но многое зависит от тренера. Разве в Ростове топ игроки все же занял второе место, а у зенита половина команды можно сказать звёзды мирового масштаба и что, 3 место

      0
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 23 июля 2016, 11:30

      Пустомеля! Черчеса надо ставить и точка!

      -1
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