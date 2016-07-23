Ротань не попал в заявку «Днепра» на сезон в УПЛ

Полузащитник Руслан Ротань, скорее всего, покинет «Днепр». Клуб отправил заявку на предстоящий сезон в УПЛ, в котором отсутствует имя многолетнего капитана команды. Ротань в прошедшем сезоне провел в чемпионате Украины 21 матч, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Вратари: Алексей Баштаненко, Игорь Варцаба, Денис Шелихов;

Защитники: Александру Влад, Алексей Ларин, Владимир Полевой, Александр Сваток, Евгений Чеберячко;

Полузащитники: Андрей Близниченко, Александр Васильев, Сергей Кравченко, Сергей Назаренко, Сергей Политыло;

Нападающие: Евгений Бохашвили, Роман Зозуля.