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  • Мутко: «Пришли к выводу, что в сборной России надо дать шанс отечественному специалисту»

Мутко: «Пришли к выводу, что в сборной России надо дать шанс отечественному специалисту»

23 июля 2016, 06:55
10

Министр спорта России Виталий Мутко заявил о намерении определиться с именем нового главного тренера сборной России до старта нового сезона в РФПЛ.

«Чемпионат России стартует 30 июля. Я бы хотел, чтобы мы определились к стартовому матчу. Некоторые пишут, что, мол, сначала надо бы с президентом РФС определиться, а потом уж тренера выбирать. И приводят в пример ситуацию ТолстыхКапелло. Отвечаю этим товарищам: у Толстых был шанс не продлевать контракт. Я ведь ему позвонил и сказал: «Николай, это твое дело. Закончится контракт – действуй, как считаешь нужным». Так что решение по второму контракту Капелло принимал он сам. То, что ему итальянца навязали, – это домыслы.

Назначение тренера – в определенном смысле рулетка. Выбирая человека, нужно угадать. Вот, допустим, Слуцкий – один из сильнейших специалистов в нашей стране, это не поддается сомнению. Но по сути своей он все-таки клубный тренер. Сам говорит, что сборная – несколько другое. Человек сделал все, что мог, – какие могут быть к нему претензии. Да, его можно критиковать. А вот давать уничижительные оценки – это не совсем прилично.

Так вот, о новом тренере сборной. В четверг, как вы знаете, состоялось заседание технического комитета. Я побеседовал и с некоторыми коллегами. Пришли к выводу, что надо дать шанс российскому тренеру. До ЧМ-2018 остается два года, и нам нужен человек, который знает наш футбол и настроение болельщиков, видел игру и поведение ребят, может обратиться за советами к Леониду Викторовичу, чтобы не наступить на те же грабли.

Я попросил технический комитет, где собрались отечественные тренеры – люди небезразличные, назвать свой круг кандидатов. Они озвучили четыре фамилии. Теперь, считаю, моя задача – встретиться с каждым из четырех. Я уже общался с Черчесовым и Бердыевым. В самые ближайшие дни встречусь с Бородюком», – заявил Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Бердыев Курбан Черчесов Станислав Бородюк Александр Мутко Виталий
Комментарии (10)
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seanniy
1469249299
дошло 10 спустя....
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vladimir-7
1469252318
Сказки дедушки Мудко продолжаются.
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BOOSMEN12
1469256907
Поздно пришли
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Антибиотик
1469259274
Да это все уже давно понимают, только вы- футбольные чиновники тупые бревна.
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Andrew01
1469262992
Уже на всю страну объявили что Черчесова назначили а ты нам все какую-то дичь втираешь.... или Стасу денег мало предложили и он передумал? С бородюком надо встретиться ты еще с тренерами СДЮШОР встреться поговори.... надо написать петицию об отставке Мутко думаю соберет больше подписей чем про сборную.
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Вомбат
1469266669
«Николай, это твое дело. Закончится контракт – действуй, как считаешь нужным. Только если решишь выставить РФС на 32 миллиона евро, не забудь про откат и мою долю.» Верю, что так и было.
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alex1951
1469267079
Мудько. Россиянин.Выбрал футбол,как средство наживы.Он же министр.Ваапще хорошо.Сам себя не уволит.Его все нах,а он живее всех живых,недаром из Ленинграда)))) Так,что народ ,чтобы спихнуть Витальку ,нужон не один миллиард....Где взять?
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sidul1
1469267451
Путин избавь Россию от иуды
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