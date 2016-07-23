Мутко: «Пришли к выводу, что в сборной России надо дать шанс отечественному специалисту»

Министр спорта России Виталий Мутко заявил о намерении определиться с именем нового главного тренера сборной России до старта нового сезона в РФПЛ.

«Чемпионат России стартует 30 июля. Я бы хотел, чтобы мы определились к стартовому матчу. Некоторые пишут, что, мол, сначала надо бы с президентом РФС определиться, а потом уж тренера выбирать. И приводят в пример ситуацию Толстых – Капелло. Отвечаю этим товарищам: у Толстых был шанс не продлевать контракт. Я ведь ему позвонил и сказал: «Николай, это твое дело. Закончится контракт – действуй, как считаешь нужным». Так что решение по второму контракту Капелло принимал он сам. То, что ему итальянца навязали, – это домыслы.

Назначение тренера – в определенном смысле рулетка. Выбирая человека, нужно угадать. Вот, допустим, Слуцкий – один из сильнейших специалистов в нашей стране, это не поддается сомнению. Но по сути своей он все-таки клубный тренер. Сам говорит, что сборная – несколько другое. Человек сделал все, что мог, – какие могут быть к нему претензии. Да, его можно критиковать. А вот давать уничижительные оценки – это не совсем прилично.

Так вот, о новом тренере сборной. В четверг, как вы знаете, состоялось заседание технического комитета. Я побеседовал и с некоторыми коллегами. Пришли к выводу, что надо дать шанс российскому тренеру. До ЧМ-2018 остается два года, и нам нужен человек, который знает наш футбол и настроение болельщиков, видел игру и поведение ребят, может обратиться за советами к Леониду Викторовичу, чтобы не наступить на те же грабли.

Я попросил технический комитет, где собрались отечественные тренеры – люди небезразличные, назвать свой круг кандидатов. Они озвучили четыре фамилии. Теперь, считаю, моя задача – встретиться с каждым из четырех. Я уже общался с Черчесовым и Бердыевым. В самые ближайшие дни встречусь с Бородюком», – заявил Мутко.