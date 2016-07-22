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    Мак: «Хочу помочь «Зениту» выиграть чемпионат России»

    Новичок «Зенита» Роберт Мак поделился эмоциями после подписания контракта с петербургским клубом.

    – Ощущения просто отличные! «Зенит» – один из самых больших клубов России и Европы, поэтому эмоций сейчас очень много. Я жду не дождусь, когда смогу присоединиться к команде и выйти на поле.

    – Что вы уже знаете про «Зенит» и Петербург?

    – Знаю очень много, так как говорил с Томашем Губочаном и Мартином Шкртелом, и они немало рассказали и про клуб, и про город. Объяснили, к чему готовиться, сказали, что «Зенит» должен стать чемпионом. Поэтому надеюсь сделать все, что от меня зависит.

    – Вы – четвертый словак в истории клуба. Это дополнительная ответственность?

    – Каждый игрок разный. Томаш провел здесь много времени, Мартин тоже, и все говорят о них только хорошее. Я же просто повторю, что жду не дождусь познакомиться со всеми и помочь команде.

    – С главным тренером вы уже пообщались?

    – К сожалению, пока нет, он сейчас готовит команду к игре в Москве. Но как только они вернутся, сразу же со всеми встречусь.

    – Не все болельщики знают, что вы за футболист. Расскажите, где вам удобнее играть, что вы умеете лучше всего?

    – Я могу играть на правом и левом флангах, могу в нападении. В прошлом сезоне в основном был нападающим. Люблю действовать один в один, люблю забивать, отдавать передачи. И очень хочу победить в чемпионате, пробиться в Лигу чемпионов и в этом году помочь команде в Лиге Европы. Все мысли об этом.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.07.2016 20:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 22 июля 2016, 23:12

      Интересный футболист, до этого ничего про него не слышал. Вообще интересно за Зенитом последить без Халка и Витселя

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 22 июля 2016, 21:51

      Добро пожаловать и удачи !

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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 22 июля 2016, 21:28

      удачи тебе !!!

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