Товарищеский матч «Штутгарта» и «Спартака» прерван из-за ужасных погодных условий

Товарищеская встреча между «Штутгартом» и «Спартаком» на втором подготовительном сборе красно-белых в Германии была прервана после первых 45 минут из-за ужасных погодных условий, обрушившихся на город Грассау, где проходит матч. К моменту остановки «швабы» вели в поединке со счетом 1:0.

«У нас шторм, сильнейший ветер, тропический дождь после первого тайма. В такую погоду в футбол играть, конечно же, нельзя. И непохоже, что ливень закончится в ближайшее время – все небо черное. На мой взгляд, матч уже не возобновится», – сказал директор департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.