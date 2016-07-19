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    «Зенит» вернет Кокорина в основной состав 20 июля

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вернется к работе с первой командой 20 июля. Напомним, ранее футболист был отправлен в «Зенит-2» за инцидент в отпуске в Монте-Карле, где форвард вместе с партнером по сборной России Павлом Мамаевым приобрел за одну ночь шампанского на сумму в 250 тысяч евро.

    «По результатам проведенного клубом разбирательства, а также на основании многочисленных публичных высказываний очевидцев происходящего у футбольного клуба «Зенит» нет оснований считать Александра Кокорина причастным к организации вечеринки в Монако, оплате счетов за нее и распитию спиртных напитков.

    Учитывая признание Кокориным собственной неправоты и обещания не допускать подобных ситуаций впредь, футбольный клуб «Зенит» принял решение о возвращении игрока в основной состав, но оставил в силе решение о крупном денежном штрафе», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    19.07.2016 20:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +862

      Jack24 20 июля 2016, 10:19

      Пожурили и хватит, как всегда везде только показуха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 20 июля 2016, 00:00

      Звезда мирового уровня! Конечно придет! )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9

      ничего личного 19 июля 2016, 22:24

      Дело не в том, что этот мальчик пил или не пил шампанское, а дело в том, что явно недееспособный футболист получает огромные деньги! Может Кокорин это просто "прачечная"? Если Кокорин появится в основном составе "Зенита", то Газпром "потеряет лицо" и Миллер, как порядочный человек, должен будет сделать себе харакири!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 19 июля 2016, 21:18

      И что толку было так наказывать ... Пусть 10 туров посидит в фнл

      2
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      Рейтинг: +1307

      Taps 19 июля 2016, 21:16

      Продайте этого инфантильного недоумка с большим удом.

      2
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      Рейтинг: +18

      GEV15 19 июля 2016, 20:54

      да там Керж и Джорджевич его уже вытеснили из состава практически

      3
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      Рейтинг: +1440

      Sedoi_Goblin 19 июля 2016, 20:36

      Вы еще за моральный ущерб ему заплатите...

      1
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      Рейтинг: +402

      Tri 19 июля 2016, 20:34

      Толку то что от него?

      0
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