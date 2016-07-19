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    «Зенит» сыграет с «Монако» в рамках подготовки к сезону

    Футбольные клубы продолжают готовиться к старту предстоящего сезона. В том числе – и российские команды. Во вторник состоится товарищеский матч, в котором «Зенит» встретится с «Монако». Российские болельщики могут сколь угодно иронизировать о походах в клубы Монте-Карло двух известных российских футболистов, но не стоит отрицать, что «Монако» является достойным спаринг-партнером.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Монако». Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2016 16:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +90

      greck 19 июля 2016, 20:05


      Стоимость строительства арены в Петербурге выросла до 37,4 млрд рублей.

      Общая сметная стоимость работ по строительству стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге составляет 37,4 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Контрольно-счетной палаты (КСП) Санкт-Петербурга о мониторинге использования бюджетных средств, направленных на проектирование и строительство арены, который опубликован на официальном сайте организации.
      ЭТО ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ БЕЛАРУСИ!!!!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > greck 19 июля 2016, 20:21

      Или Американской компании по изготовлению аквариумов))) По ТВ показывают

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 19 июля 2016, 17:28

      Какая тут ирония?Болельщики с пониманием отнеслись к решению руководства Зенита по отстранению Кокорина от сборов и спаррингов в составе первой команды клуба.Понятно,от греха подальше от Монако и "Twiga",где он желанный гость вместе с друзьями-собутыльниками-"футболистами".

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      Рейтинг: +5844

      AtticusFinch 19 июля 2016, 17:27

      За Монако в основном составе Монако выйдут Мамаев и Какорин -победитель матча получит 250 000 евро или 500 бутылок шампанского!!!

      -2
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