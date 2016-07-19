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Зенит - Монако

19.07.2016, Вторник, 18:00 мск Трансляция: Наш Футбол Товарищеские матчи Зенит - Монако
Лига чемпионов (2014/2015), группа C
6 тур
9 декабря, вторник 22:45 Монако 2:0 Зенит
2 тур
1 октября, среда 20:00 Зенит 0:0 Монако
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    Рейтинг: +2

    ZetWar 20 июля 2016, 09:31

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    Рейтинг: +2467

    Аид666 19 июля 2016, 17:36

    а че - на Зенит уже ставок не будет? ))

    1
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > Аид666 19 июля 2016, 18:38

    Уже не в моде.

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 19 июля 2016, 07:06

    Ничья

    -2
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 19 июля 2016, 06:23

    П2 ТБ2,5

    2
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    Рейтинг: +47

    Betonshik > Apocalypse 19 июля 2016, 19:57

    Х@й тебе!

    -1
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