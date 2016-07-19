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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Монако
Зенит - Монако: обзор матча 19 июля 2016
Зенит
19.07.2016, вторник, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Монако
46'
Л. Джорджевич
48'
Л. Джорджевич
51'
А. Кержаков
31'
Р. Фалькао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Монако
Замена
А. Васютин
️️️️
М. Кержаков
86'
84'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
В. Лав
79'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Раджи
79'
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Т. Бакайоко
Замена
В. Зинков
️️️️
Х. Гарсия
68'
Замена
В. Йованович
️️️️
Л. Нету
68'
Замена
Е. Чернов
️️️️
Д. Кришито
68'
67'
Замена
А. Траоре
️️️️
Т. Лемар
67'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
В. Жермен
Замена
А. Анюков
️️️️
А. Кержаков
59'
58'
Замена
Б. Менди
️️️️
Фабиньо
58'
Замена
Б. Силва
️️️️
Н. Дирар
57'
Замена
Л. Бадьяшиль
️️️️
Д. Субашич
ГОЛ! 3:1!
А. Кержаков
51'
ГОЛ! 2:1!
Л. Джорджевич
Пас отдал
А. Кержаков
48'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Ю. Жирков
46'
46'
Замена
В. Лав
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Евсеев
46'
Замена
М. Кержаков
️️️️
Ю. Лодыгин
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Джорджевич
46'
Желтая карточка
Э. Гарай
35'
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Т. Лемар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
8
Маурисио
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
27
Олег Шатов
АП
11
Александр Кержаков
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
24
Андреа Раджи
(К)
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Ува Эчиеджиле
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
6
Фабиньо
ОП
8
Набиль Дирар
ЦП
18
Тома Лемар
АП
98
Валере Жермен
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Лодыгин
4
Кришито
13
Нету
24
Гарай
8
Смольников
8
Маурисио
6
Хави Гарсия
18
Жирков
94
Евсеев
27
Шатов
11
Кержаков
4-2-2-1-1
1
Субашич
12
Эчиеджиле
19
Сидибе
21
Жемерсон
24
Раджи
8
Бакайоко
6
Фабиньо
98
Жермен
8
Дирар
18
Лемар
9
Фалькао
12
Лодыгин
41
Кержаков
41
Кержаков
12
Лодыгин
Кержаков
78
Васютин
78
Васютин
Кержаков
4
Кришито
23
Чернов
23
Чернов
4
Кришито
13
Нету
33
Йованович
33
Йованович
13
Нету
11
Кержаков
22
Анюков
22
Анюков
11
Кержаков
18
Жирков
4
Юсупов
4
Юсупов
18
Жирков
6
Хави Гарсия
5
Зинков
5
Зинков
6
Хави Гарсия
94
Евсеев
19
Джорджевич
19
Джорджевич
94
Евсеев
1
Субашич
40
Бадьяшиль
40
Бадьяшиль
1
Субашич
6
Фабиньо
23
Менди
23
Менди
6
Фабиньо
24
Раджи
22
Диалло
22
Диалло
24
Раджи
18
Лемар
10
Траоре
10
Траоре
18
Лемар
8
Бакайоко
21
Бочилия
21
Бочилия
8
Бакайоко
8
Дирар
20
Силва
20
Силва
8
Дирар
98
Жермен
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
98
Жермен
Вагнер Лав
9
Каррийо
9
Каррийо
Вагнер Лав
9
Фалькао
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
9
Фалькао
Остались в запасе
Зенит
Монако
7
Александр Рязанцев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
7
Александр Рязанцев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
30
Сейду Си
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Зенит - Монако
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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