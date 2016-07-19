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Сегодня Мамаев вернется в первую команду «Краснодара»

19 июля 2016, 15:43
24

Во вторник вечером полузащитник сборной России Павел Мамаев может быть возвращен в первую команду «Краснодара». Напомним, что он был отстранен от основного состава команды после нашумевшего инцидента в клубе Twiga в Монте-Карло. После претензий со стороны болельщиков, он подписал документ о добровольном переводе во второй состав, с которым тренировался с 8 по 18 июля.

Сегодня «Краснодар» начинает свой второй предсезонный подготовительный сбор. Именно здесь Мамаев может вернуться к обойму основы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (24)
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Вомбат
1468933409
Наверное так и будет. Как я и предсказывал. А г-на Хашига, с которым он поругался, Галицкий, еще раз предсказываю, уволит. Иначе действовать Галицкому коммерчески невыгодно.
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Krasnodar 123
1468934038
ЧУМАДАН, ВОКЗАЛ- КОКОРИН!
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Ч.В.Г.
1468934141
Если это правда, то Краснодар очень разочаровал таким решением.
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ArReal
1468934754
ахахахахаха и смысл был его туда переводить на 7 дней?чтобы тупое быдло успокоиилось?))
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Krasnodar 123
1468935403
Гнать в три шеи! Нашелся супер игрок, без него гнили в команде не будет.
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Zeff
1468935732
Аплодирую стоя, Краснодару!
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АртурZaСМ
1468937476
Ну и чО ? это и есть ваше наказание? Тьфу ты бл... показуху развели...
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андрей андреев
1468937871
Да Мамай один и пытался что то сделать на ЧЕ .И Слуцкому не лизал ,а сказал как есть,нафиг он никаковских ставил.За это получил люлей от "говна"(как они себя называют)и ещё виноват остался.
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Zeff
1468938023
Приготовьте цветы и шампанское. Оно это любит.
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кошмарик
1468940916
еще и поцелуют его в булки
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