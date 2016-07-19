Сегодня Мамаев вернется в первую команду «Краснодара»

Во вторник вечером полузащитник сборной России Павел Мамаев может быть возвращен в первую команду «Краснодара». Напомним, что он был отстранен от основного состава команды после нашумевшего инцидента в клубе Twiga в Монте-Карло. После претензий со стороны болельщиков, он подписал документ о добровольном переводе во второй состав, с которым тренировался с 8 по 18 июля.

Сегодня «Краснодар» начинает свой второй предсезонный подготовительный сбор. Именно здесь Мамаев может вернуться к обойму основы.