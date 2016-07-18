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    В течение нескольких дней Измайлов станет игроком «Краснодара»

    Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы экс-хавбека сборной России Марата Измайлова, сообщил о скором подписании контракта между 33-летним игроком и «Краснодаром». Напомним, с начала июля бывший полузащитник «Локомотива», «Спортинга» и «Порту» находится в расположении «быков».

    «Контракт будет подписан в ближайшие дни. Никаких проблем нет. Марат чувствует себя очень хорошо, он тренируется. Измайлов доказал, что несмотря на отсутствие игровой практики в течение года, он находится в отличном состоянии. В «Краснодаре» им довольны», – сказал Барбоза.

    Напомним, Измайлов выступал за «Краснодар» на правах аренды в сезоне-2014/2015, приняв участие в 31 поединке и отметившись одним голом, а также тремя результативными передачами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.07.2016 14:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +312

      Zly 19 июля 2016, 10:08

      Для ротации

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