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    «Зенит» опроверг переговоры по Мамаеву

    Руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман заявил, что сине-бело-голубые не ведут с «Краснодаром» переговоров о приобретении хавбека Павла Мамаева. Напомним, вчера появилась информация, что игрок сборной России покинет «быков» по причине конфликта с руководством. Чуть позже СМИ сообщили, что 27-летний полузащитник продолжит карьеру в петербургском клубе.

    «Информация недостоверная, не ведем переговоров по Мамаеву», – заявил Циммерман.

    В минувшем сезоне Мамаев принял участие в 29 играх РФПЛ, отметившись 10 голами и девятью результативными передачами.

    Источник: Р-Спорт

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    18.07.2016 12:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 июля 2016, 21:21

      да они уже с кокошей в кабаке вместе бухают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 18 июля 2016, 17:41

      Врут поди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 18 июля 2016, 15:38

      Не надо нам этого козла Мамаева,
      и Кокорина уберите !
      Пусть едут в "Кайрат".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      LАV 18 июля 2016, 15:12

      его ждет АнжИ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > LАV 18 июля 2016, 15:29

      Правильно писать онжи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 18 июля 2016, 15:07

      хаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 18 июля 2016, 14:48

      Ну Зенит ещё не опустился чтоб кокушке собутыльников покупать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > карасевщина 18 июля 2016, 17:25

      Он даже проиграл клубу без бюджета,Ростову)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 18 июля 2016, 14:34

      Похоже тут многие верят даже тому, что на заборах написано.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 июля 2016, 14:32

      Ясен фиг не ведут, так все говорят, а на самом деле купят через неделю.

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 июля 2016, 13:44

      не нужен нам он пусть в кубань идёт

      0
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      Рейтинг: +102

      Ker0s 18 июля 2016, 13:20

      Жаль, я уже шутки про Бибу и Бобу приготовил.

      2
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