Товарищеский матч. ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом»

ЦСКА в рамках контрольного матча выиграл у тульского «Арсенала». Встреча состоялась на на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

Голами в составе победителей отметились полузащитники Бибрас Натхо, Георгий Миланов и Зоран Тошич. У проигравшей стороны один мяч забил Андрей Горбанец.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Натхо, 42; 2:0 – Миланов, 47; 3:0 – Тошич, 49; 3:1 – Горбанец, 51.