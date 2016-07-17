Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеский матч. ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом»

    ЦСКА в рамках контрольного матча выиграл у тульского «Арсенала». Встреча состоялась на на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев.

    Голами в составе победителей отметились полузащитники Бибрас Натхо, Георгий Миланов и Зоран Тошич. У проигравшей стороны один мяч забил Андрей Горбанец.

    Товарищеский матч

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Натхо, 42; 2:0 – Миланов, 47; 3:0 – Тошич, 49; 3:1 – Горбанец, 51.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.07.2016 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 18 июля 2016, 05:25

      точно Натхо будет пенальтистом ЦСКА в предстоящем сезоне ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 июля 2016, 23:26

      Выдержал 25 минут первого тайма... До водопоя... Может потом, конечно, и разыгрались, но первые 25 минут матча можно было назвать футболом двух колхозных команд далёких уже восьмидесятых годов... Московские заводские команды тогда играли осмысленнее и сильнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 июля 2016, 19:02

      Молодцы! Так держать!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11