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    Доктор «Локомотива»: «Жемалетдинов – второй Месси, а клуб его упустил»

    Знаменитый доктор «Локомотива» Савелий Мышалов прокомментировал изменения в руководстве московского клуба. Напомним, что предыдущего президента железнодорожников Ольгу Смородскую сменил Илья Геркус.

    – Чем запомнилась деятельность Ольги Юрьевны?

    – Были как положительные, так и отрицательные моменты. Она привела в порядок административные и финансовые дела клуба. Зато уровень игры команды снизился. В российском чемпионате клуб не поднимался выше 5-го места. Кроме того, потеряли многих талантливых футболистов. Сначала Дмитрий Лоськов, теперь Жемалетдинов, а ведь Рифат – это второй Месси.

    – Какие значимые изменения произошли за этот период?

    – При Юрии Семине все было совсем по-другому. Был мощный, сплоченный коллектив. Поддерживался командный дух. Например, на воскресные тренировки Юрий Палыч просил футболистов приезжать с женами и детьми, так как после они готовили шашлыки и отдыхали все вместе. Стадион был полон! А сейчас…

    – Как считаете, решение внести изменения в руководящий состав верное?

    – Да, абсолютно! Команде это необходимо!

    – Отразятся ли такие перемены на игроках и тренере?

    – Думаю, только положительным образом.

    – Как оцениваете будущее «Локомотива?»

    – Мне сейчас сложно ответить на этот вопрос, я не знаю, как проявит себя новое руководство. Но, скорее всего, динамика будет положительной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.07.2016 15:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 июля 2016, 20:24

      Ахаха) Что они курят? Таких вторых месси только у нас уже было аж 5 штук, и ни один из них даже близко в топ-команде не играет, не говоря уже о том, чтобы быть реальной звездой мирового футбола...

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 17 июля 2016, 18:36

      Подающий надежды и перспективный ,то да , но не второй Месси

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 17 июля 2016, 18:05

      У нас одни месси,а сборная в ж..пе!

      -1
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 17 июля 2016, 16:35

      Мессилетдинов)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Atoniq 17 июля 2016, 23:22

      Браво! И запоминается лучше... Парень действительно очень талантлив... Ну а что из него получится в результате, зависит от многих обстоятельств... И от него самого, и от того, к какому тренеру он попадёт, будут ли травмы серьёзные или нет...

      0
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      Рейтинг: +7798

      BarStep 17 июля 2016, 16:20

      Парень и правда интересный. Правильно что ушел, здесь бы он пропал это точно.

      1
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 июля 2016, 15:59

      Лан,поверим на слово..,но проверим!

      -1
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