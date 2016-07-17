Анчелотти: «Надеюсь, у Роббена не тяжелая травма»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал травму Арьена Роббена в товарищеском матче с «Липпштадтом» (4:3). На данный момент не сообщается о серьезности травмы и на какой срок футболист выбыл из строя.

«Арьен почувствовал, что у него что-то не то с мышцей паха. Сейчас его внимательно обследуют. Я надеюсь, что травма не очень серьезна», – заявил Анчелотти.

Роббен в прошедшем сезоне в чемпионате Германии провел 15 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.