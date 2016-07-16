Журналист: «Игуаин почти наверняка окажется в «Арсенале»

Форвард «Наполи» Гонсало Игуаин близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в АПЛ. По информации журналиста Франческо Марчано, игрок, по всей вероятности, перейдет в «Арсенал».

«Сейчас слухи отправляют Игуаина в «Ювентус». Но есть уверенность, что в итоге Пипита покинет Серию А. Почти наверняка он перейдет в «Арсенал».

В данный момент «канониры» готовы заплатить 50 миллионов евро плюс Жиру. «Арсенал» пытается продать игроков, чтобы иметь деньги на новые трансферы, поэтому лондонский клуб может увеличить финансовую часть предложения», – сказал Марчано.

Напомним, Игуаин связан контрактом с «адзурри» до 2018-го года. Сумма отступных за аргентинца составляет 94 миллионов евро.