«Зенит» не хочет отпускать Ломбертса

«Зенит» не горит желанием расставаться с защитником Николасом Ломбертсом. При этом петербургский клуб не будет отказываться от рассмотрения предложений по 31-летнему игроку от других клубов. Напомним, в число претендентов на бельгийца входят «Аякс», ПСВ, «Андерлехт» и «Брюгге». Футболист связан соглашением с сине-бело-голубыми до середины 2018-го года.

«Николас встретился с президентом «Зенита» и обсудил с ним сложившуюся ситуацию. Президент сказал ему о том, что если предложения от других клубов поступят, то они будут рассматриваться. Однако он также сообщил, что Ломбертс является важным игроком для команды и не хотел бы, чтобы футболист покидал клуб. На данный момент мы ждем хорошего предложения Николасу, которое устроило бы «Зенит».

Вчера «Уотфорд» связывался с представителями «Зенита» для того, чтобы узнать финансовые запросы клуба и игрока. Если английский клуб все устроило, то в ближайшее время он сделает предложение «Зениту» и самому Николасу. На данный момент это только начало истории. Клубы из Германии, Италии и Бельгии также интересуются футболистом», – сказал агент игрока Сантуш Верхлуст.

В прошлом розыгрыше РФПЛ Ломбертс принял участие в 18 поединках, заработав две желтые карточки.