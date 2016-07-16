Карасев: «Химки» и «Тамбов» рассудим, как на Евро»

Российский арбитр Сергей Карасев поделился ожиданиями от матча 2-го тура ФНЛ между «Химками» и «Тамбовом», который будет обслуживать его бригада.

– Вы недавно судили на «Парк де Пренс» и «Велодроме». Первый матч после перерыва – на «Родине» в Химках. Как перестроиться?

– Элементарно! Если б, допустим, сегодня мы судили на «Велодроме», а через пару дней – в Химках – это было бы тяжело эмоционально. Хотя такое и невозможно в принципе. Но с момента окончания для нас Евро прошло много времени. Пошла жизнь российская, если можно так сказать. Так что никаких проблем. С удовольствием отсужу матч «Химок» и «Тамбова».

– Вам после Евро легче будет работать? Футболисты, тем более в ФНЛ, уважительнее станут относиться к человеку, который работал на чемпионате Европы?

– Футбол настолько непредсказуем и эмоционален, что игроки в порыве эмоций могут быть недовольны решениями. Не думаю, что увидев перед собой судью, кто бы перед ними ни был, они как-то изменят свои эмоции. До игры, уверен, возможно какое-то общение, наверняка нас что-то станут спрашивать про чемпионат Европы. До игры все здорово ведь, как правило. Это во время нее уже эмоции появляются. Но мы постараемся судить «Химки» и «Тамбов», как на Евро. Так же ответственно. Это вообще всех игр касается.