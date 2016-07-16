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    «Томь» ищет двух центральных защитников и форварда

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о том, какие позиции клуб еще планирует укрепить.

    «В ближайших спаррингах мне бы очень хотелось уже наигрывать основной состав, но, к сожалению, у нас есть определенные проблемы. В обойме только два центральных защитника. Ждем игроков, которые должны к нам подъехать. Нам нужно, как минимум, еще два защитника. Считаю, что нереально пройти чемпионат с двумя или тремя центральными защитниками. Также нужен нападающий», – сказал Петраков.

    Источник: ФК «Томь»

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    16.07.2016 08:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5

      Tygamiz 16 июля 2016, 11:48

      Ну не знаю даж... Попробуйте вернуть Голенду и Салата, на крайний случай...

      0
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      Рейтинг: +134

      Заря > Tygamiz 16 июля 2016, 19:08

      Мы когда в стыковом матче горели Уфе 5-1, они сидели хихикали на скамейке.

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      Рейтинг: +5

      Tygamiz > Заря 17 июля 2016, 22:34

      Ясссно... Ну хотя б Йиранека вернули.

      0
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      Рейтинг: +134

      Заря > Tygamiz 19 июля 2016, 19:23

      С ним почему-то не захотели продлевать контракт...

      0
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 16 июля 2016, 08:38

      Ни "Центральных нападающих", а центральных защитника - опечатка в заголовке

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      Рейтинг: -66

      prosport69 > SanekGol 16 июля 2016, 08:45

      Поправили, спасибо

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