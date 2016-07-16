«Томь» ищет двух центральных защитников и форварда

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о том, какие позиции клуб еще планирует укрепить.

«В ближайших спаррингах мне бы очень хотелось уже наигрывать основной состав, но, к сожалению, у нас есть определенные проблемы. В обойме только два центральных защитника. Ждем игроков, которые должны к нам подъехать. Нам нужно, как минимум, еще два защитника. Считаю, что нереально пройти чемпионат с двумя или тремя центральными защитниками. Также нужен нападающий», – сказал Петраков.