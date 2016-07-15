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    Слуцкий: «Траоре – футболист высокого уровня»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий дал понять, что новичок армейцев Ласина Траоре обладает высоким футбольным уровнем.

    «Он — футболист высокого уровня. Это было понятно еще до его перехода в ЦСКА. Он только что вышел из отпуска и не имел полноценного подготовительного периода, поэтому на данном этапе он находится не в оптимальном состоянии. Наша задача привести его в форму в идеале к Суперкубку, на худой конец — к первым турам чемпионата России. Если футболист забивает голы в товарищеских матчах, надеемся, что он продолжит это делать и в официальных встречах», – отметил Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.07.2016 12:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2016, 14:46

      Завидуйте, барбосы!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 15 июля 2016, 13:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Траоре:Слуцкий?видел его на чемпионате мира-средний тренеришка

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 15 июля 2016, 13:45

      а потом натурализуем, разумеется. всех в сборную!

      0
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