Мовсисян: «Я до сих пор люблю «Краснодар» и слежу за его успехами»

Форвард «Реал Солт-Лейк» Юра Мовсисян вспомнил время, проведенное в «Краснодаре». В частности он уделил внимание владельцу клуба Сергею Галицкому.



«Как только я пришел в клуб, то сразу понял, что здесь закладывается фундамент чего-то серьeзного. Даже до прихода в «Краснодар» я ознакомился с планами развития команды, которые меня впечатлили. Сергей Галицкий четко обозначил свои намерения в отношении построения клуба. На мой взгляд, он является одним из самых умных и грамотных бизнесменов во всем мире. В то же самое время он удивительно страстно любит футбол, своей регион, свой клуб. Комбинация этих качеств и позволила «Краснодару» добиться таких высот.



Если вы оглянетесь назад и посмотрите, что он начинал вообще с нуля, то просто поразитесь, что ему удалось сделать за это короткое время. Вы правильно сказали, что скоро Галицкий презентует феноменальный по красоте стадион для города. Краснодарцы отлично выступают в Лиге Европы и наверняка планируют забраться еще выше. Я до сих пор люблю «Краснодар» и слежу за его успехами. Мне очень приятно, что клуб продолжает развиваться, радуюсь всем сердцем его победам», – сказал Мовсисян.

В краснодарском клубе нападающий выступал с 2011 по 2012 год.