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  • Мовсисян: «Вначале в «Спартаке» все было здорово, но то, что случилось потом...»

Мовсисян: «Вначале в «Спартаке» все было здорово, но то, что случилось потом...»

14 июля 2016, 22:37
17

Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, на правах аренды играющий за «Реал Солт-Лейк», поделился мнением о своем выступлении за московскую команду. Напомним, армянский форвард перешел в стан красно-белых в 2013 году.

«Вначале все было здорово, был тот самый хет-трик в первом же матче за «Спартак», но то, что случилось потом... Мне очень не хотелось бы об этом говорить. Есть вещи в нашей жизни, которые лучше просто не комментировать. Добавить мне к этому просто нечего. Понимаете, если я скажу что-то такое, это повлияет на людей, которые мне не безразличны. Я просто не хочу этого делать. Это то, что является наиболее важным в данной истории.

С точки зрения исключительно футбола я многое приобрел в «Спартаке» и в России, так что это был, несомненно, положительный опыт, хотя негативные моменты тоже случались, как вы понимаете. Мне не о чем сожалеть, это был интересный этап моей карьеры в любом случае, хотя и неоднозначный», – сказал Мовсисян.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Реал Солт-Лейк Мовсисян Юра
Комментарии (17)
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Asbjorn
1468525790
Нечего было и начинать говорить
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roman230582
1468526987
Еще один камень в огород Спартака
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Обер-КанцлерЪ
1468530247
Армянин, при этом гражданин США. Что он хорошего может сказать в принципе?
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AZ
1468530995
не говорит, потому что играет на правах аренды... Когда избавится от спартака - все выложит
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семенчик
1468531514
Помойму просто себя пиарит!
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VVM1964
1468531800
" ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ ВСЕГДА ЧТО-ТО МЕШАЕТ "
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АлёшкА91
1468533943
Пузо выросло потом
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1468543694
ЧТОБЫ ТАМ НЕ ГОВОРИЛИ ...А МОВС ОДНО ВРЕМЯ ПРАКТИЧЕСКИ ОДИН СПАРТАК ТАЩИЛ....ЭТО СЛОВА ТИХОНОВА
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АртурZaСМ
1468552122
Случилось то , случилось это ... случилось то что ты перестал нормально играть , вес лишний набрал и сел на лавку и кто тебе в этом виноват???
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Каратель помойников
1468558293
видимо валера заставлял его шашлыки готовить и таксовать по ночам)
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