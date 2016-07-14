Мовсисян: «Вначале в «Спартаке» все было здорово, но то, что случилось потом...»

Нападающий «Спартака» Юра Мовсисян, на правах аренды играющий за «Реал Солт-Лейк», поделился мнением о своем выступлении за московскую команду. Напомним, армянский форвард перешел в стан красно-белых в 2013 году.

«Вначале все было здорово, был тот самый хет-трик в первом же матче за «Спартак», но то, что случилось потом... Мне очень не хотелось бы об этом говорить. Есть вещи в нашей жизни, которые лучше просто не комментировать. Добавить мне к этому просто нечего. Понимаете, если я скажу что-то такое, это повлияет на людей, которые мне не безразличны. Я просто не хочу этого делать. Это то, что является наиболее важным в данной истории.

С точки зрения исключительно футбола я многое приобрел в «Спартаке» и в России, так что это был, несомненно, положительный опыт, хотя негативные моменты тоже случались, как вы понимаете. Мне не о чем сожалеть, это был интересный этап моей карьеры в любом случае, хотя и неоднозначный», – сказал Мовсисян.