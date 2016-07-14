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    Силкин: «От Кокорина, который был раньше, ничего не осталось»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин за последнее время изменился в худшую сторону.

    – Кокорин – баловень судьбы, повеса, которому все нипочем, или такой имидж ему создали?

    – Я недавно разговаривал с людьми, работавшими в «Динамо», когда здесь играл Кокорин, они его хорошо знают. Все в один голос говорят: парень изменился. Если в начале карьеры он хотел всего – можно вспомнить, как ворвался в «Динамо», начал забивать, попал в сборную, – то сейчас от того Кокорина ничего не осталось. У него все есть, он всем доволен. Было время, разные клубы хотели его получить, наперегонки предлагали условия. Он выбирал. Понимаете, надо глубже смотреть. Игроку дают – он берет. Точно так же мы «подрываем» европейский рынок. Приглашаем сюда футболистов, платим деньги, которых они не заслуживают. Они тут «сколачивают» пенсию, не особо напрягаясь.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    14.07.2016 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 июля 2016, 16:02

      Зенит -- могила для перспективных российских игроков.

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