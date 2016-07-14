Денисов и «Динамо» могут расторгнуть контракт

«Динамо» может расторгнуть контракт по взаимному согласию с полузащитником Игорем Денисовым. Сообщается, что при определенном стечении обстоятельств, 32-летний игрок в ближайшие 14 дней может стать свободным агентом.

Хавбек входит в сферу интересов нескольких клубов РФПЛ, а также «Лилля». По информации источника, футболист не имеет особого желания выступать в ФНЛ, куда бело-голубые вылетели по итогам минувшего сезона.

В прошлом чемпионате России Денисов принял участие в 23 поединках, записав в свой актив одну голевую передачу.