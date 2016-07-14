Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Родионов: «Каррера сумеет передать свой многолетний защитникам «Спартака»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что приглашение Массимо Карреры в тренерский штаб команды является правильным выбором. По его мнению, игроцкий и тренерский опыт 52-летнего специалиста поможет навести порядок в оборонительных порядках красно-белых. Напомним, сегодня на сборе в Германии с итальянцем был подписан контракт. Ранее Каррера выполнял роль одного из помощников Антонио Конте – сначала в «Ювентусе», а потом и в сборной Италии.

    «Мы с Дмитрием Анатольевичем Аленичевым уже встречались с сеньором Каррерой во Франции. И сразу пришли к выводу, что это тот специалист, который и по своим человеческим качествам, и по знанию предмета очень подходит «Спартаку». А в том, что он усилит наш тренерский штаб, нет никаких сомнений. Так же как и в том, что он сумеет свой многолетний опыт игрока и тренера передать в первую очередь спартаковским футболистам группы обороны.

    Впрочем, в современном футболе – и вы видели это, в частности, на примере итальянской сборной – и в атакующих, и в оборонительных действиях участвуют все полевые игроки без исключения. Словом, мы сделали правильный выбор, пригласив Массимо в наш клуб», – сказал Родионов.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2016 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 14 июля 2016, 16:34

      Журналисты неграмотные стали нынче....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 14 июля 2016, 12:33

      каррера сможет передать свой многолетний... защитникам спартака. ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 июля 2016, 09:06

      Нахер тогда вы с Аленем брались без опыта за Спартак?????

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2016, 06:35

      Время покажет-пусть все получиться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 14 июля 2016, 02:35

      Надеемся, что так оно и будет!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11