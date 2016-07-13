Игнатьев: «Ушел из «Локомотива», потому что Семин не видел меня в составе»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о наставниках, под руководством которых ему довелось работать на протяжении карьеры. Напомним, во время своего первого пришествия в стан железнодорожников игрок работал с Юрием Семиным и Жозе Коусейру. Кроме того, во второй сборной России хавбек тренировался под началом Юрия Красножана.

– Юрий Семин сказал, что был недоволен вашим уходом из «Локомотива». Почему ушли?

– Когда я только перешел в «Локомотив», до августа не появлялся в составе. Даже в заявку не попадал. Провел шесть матчей за дубль. Хотелось играть.

– То есть все дело в игровой практике? Ничего более?

– Ну да. Тренер не видел меня в составе. Просто я понял, что лучше играть, чем сидеть.

– Вашим тренером в «Локомотиве» был Жозе Коусейру. Что за человек?

– Эмоциональный, да, – все же португальцы такие. В то же время, если ты отдавался на поле на сто процентов, он это ценил. Хотя у него не было любимчиков. Он ставил в состав только тех, кто был хорошо подготовлен физически. В плане тренировок было интересно. К каждому мог подойти и что-то объяснить, подсказать.

– Получается, тренер без недостатков?

– Я у него играл. Когда футболист играет, недостатки тренера, как правило, он не замечает.

– В своих неудачах в «Локомотиве» он обвинил руководство. Кто мешал ему работать?

– Я не знаю, по какой причине его убрали. Но раз руководство так сделало, то им виднее. Решения начальства не обсуждаются.

– Вы играли за вторую сборную России под руководством Юрия Красножана. Зачем вообще создавалась эта команда?

– Это был положительный и приятный опыт. До этого я за национальную команду не выступал. И само попадание в сборную России, хоть и во вторую, для меня было очень приятным. Тем более я забил в первой игре.

– Говорили, что Красножан сильный тренер, с заботой относился к своим игрокам, буквально за руку их водил. Каким он вам запомнился?

– Да, действительно, водил. У него было много тактики: разбирали все от и до, много смотрели видео. Иногда тяжело так долго сидеть и изучать это все, запоминать. Особенно после тренировок: уже ничего не откладывалось, потому что просто хотелось идти отдохнуть. Но все это на пользу.