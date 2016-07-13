Клопп предложил Балотелли искать новую команду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не видит итальянского нападающего Марио Балотелли в своей команде в будущем сезоне.

«С того момента как Балотелли вернулся в клуб, я не могу ничего плохого о нем сказать. Все процессы идут в рабочем темпе, мы делаем все, чтобы он набрал форму. Мне хочется, чтобы он стал прежним Балотелли, которым был до травмы. Талант остался при нем, в этом нет никаких сомнений.

Сейчас складывается такая ситуация, что он должен бороться за место в составе с другими игроками. Уверен, есть клуб, которому нужен новый Марио Балотелли. Наступает время принимать решения, и я стараюсь помочь Марио в наборе формы. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем», – приводит слова Клоппа Four-Four-Two.

Напомним, прошлый сезон Балотелли провел в составе «Милана» на правах аренды.