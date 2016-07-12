«Зенит» был готов платить Шейдаеву 300 тысяч рублей в месяц

Агент экс-нападающего «Зенита» Рамиля Шейдаева Сергей Кушов рассказал о причинах ухода 20-летнего игрока из петербургского клуба.

«С Шейдаевым никто не обсуждал деталей нового контракта. Ему прислали шаблон договора по почте. По нему он зарабатывал бы 300 тысяч рублей в месяц. Но не это главное. Рамиль хотел прогрессировать, тренироваться с основой и получить шанс в большом футболе, а не в ФНЛ», – отметил Кушов.

Напомним, сегодня Шейдаев заключил контракт с «Трабзонспором». Кроме того, форвард принял гражданство Азербайджана, чтобы иметь возможность выступать за национальную команду этой страны.