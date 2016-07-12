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«Зенит» был готов платить Шейдаеву 300 тысяч рублей в месяц

12 июля 2016, 23:43
11

Агент экс-нападающего «Зенита» Рамиля Шейдаева Сергей Кушов рассказал о причинах ухода 20-летнего игрока из петербургского клуба.

«С Шейдаевым никто не обсуждал деталей нового контракта. Ему прислали шаблон договора по почте. По нему он зарабатывал бы 300 тысяч рублей в месяц. Но не это главное. Рамиль хотел прогрессировать, тренироваться с основой и получить шанс в большом футболе, а не в ФНЛ», – отметил Кушов.

Напомним, сегодня Шейдаев заключил контракт с «Трабзонспором». Кроме того, форвард принял гражданство Азербайджана, чтобы иметь возможность выступать за национальную команду этой страны.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Шейдаев Рамиль
Комментарии (11)
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Сергей Свояк
1468358483
300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ ИГРАЯ В ФНЛ??? АХ.ЕТЬ !
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арейская
1468360543
Ну и скатертью дорога, миллионы ему подавай...
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ФК Зенит всея Руси
1468367254
Как мне видится -- паренёк совершает огромную ошибку. Но ведь уже совершеннолетний, так что пусть испытает на себе все последствия сделанного выбора. А вдруг он действительно рождён для Турции и Азербайджана? А здесь бы мучился и занимал не своё место.
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Пельш 1
1468380250
Господа Да вы уже зажрались там!
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Алексей1988
1468380274
Что зарабатывать миллионы, надо добиться чего-то. А просто так 20 летнему обсосу, о котором никто не знает (я даже не слышал про такого) платить много не за что.
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lexa1995
1468381233
цитата:"он зарабатывал бы 300 тысяч рублей в месяц. Но не это главное. Рамиль хотел прогрессировать, тренироваться с основой и получить шанс в большом футболе, а не в ФНЛ". РУССКИМ языком написано, что он хотел ИГРАТЬ, а не скамейку полировать даже за 300 кусков. Почему вы такие тупые и не можете подумать, прежде чем писать что он просто зажрался и хочет получать миллионы, все хотят ,но и за 300к он бы играл, если бы на поле выпускали в основной команде.ГЛУПЫЕ.
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Garrincha58
1468388915
вот она золотая молодежь почти 4 ляма им мало
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Adrian_Mutu
1468389454
на некоторых остальных-не такая уж и большая сумма) а вообще,конечно,такие зп губят и молодежь в футболе и сам футбол..
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Voltiz
1468389693
300.000 рублей такому перспективному игроку( с бомбардирскими качествами ) это нормально. Его надо было отдавать в аренду в нормальные чемпионаты в высшие лиги ,пускай в низовые команды, чтоб имел игровое время ,а не гробить карьеру молодого скамейкой запасных .Это руководство виновато ,сидят табуреткины .Другой вопрос те кто в год 100 до 250 миллионов рублей получает .И платят откровенным паленьям ,которые не к чему не стремятся .Вот это нормально ?
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Zeff
1468410367
Коко столько должен получать в год.
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