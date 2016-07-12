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    Трабукки: «Приглашение Карреры в «Спартак» – очень мудрое решение Аленичева»

    Генеральный менеджер «Астаны», а в прошлом футбольный агент Марко Трабукки, выразил мнение о приглашении тренера сборной Италии Массимо Карреры в тренерский штаб «Спартака». Напомним, 52-летний специалист будет одним из помощников Дмитрия Аленичева в сезоне-2016/17. Итальянец в ближайшее время присоединится к своей новой команде.

    «Массимо Каррера – большой специалист. Он работал с таким сильным тренером, как Антонио Конте, и в таком крупном клубе, как «Ювентус». Плюс будучи футболистом «Юве», Массимо играл с великими игроками под руководством сильных тренеров.

    Каррера – потенциально успешный специалист, который еще продолжает расти и учиться. По моей информации, его задача в «Спартаке» – наладить игру в обороне. Пригласить Массимо – великолепное решение Дмитрия Аленичева. Ему нужен был такой сильный помощник, и в лице Карреры он его нашел.

    Итальянец сможет построить оборону «Спартака», которая в последние годы слишком много пропускала. Это очень мудрое решение, показывающее, что Аленичев открыто смотрит на свое эго и понимает, что приглашение Массимо Карреры позволит вырасти его игрокам и ему самому как специалисту. Может быть, не вся игра защитников зависела от него, но он делал для игроков очень многое. Антонио Конте много советовался с Каррерой по вопросам обороны», – сказал Трабукки.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.07.2016 22:45
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 13 июля 2016, 07:04

      Аленичев себе мину купил !

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