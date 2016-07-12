Билялетдинов: «11 игроков не провели в «Рубине» ни одной тренировки под руководством Грасии»

Хавбек «Рубина» Динияр Билялетдинов высказал мнение относительно ответного письма клуба на жалобу 11 игроков казанцев, которые не допускаются к тренировкам с основным составом с момента прихода в команду нового главного тренера Хави Грасии.

«В письме суть была изложена достоверно, а в заявлении клуба мало что соответствует действительности. Я, к сожалению, вынужден тренироваться в одиночестве, потому что команда уехала вместе со всеми физиотерапевтами, хотя у меня серьезная травма мышц и должна быть серьезная реабилитация. Слава богу, мне разрешено заходить в тренажерный зал, в отличие от остальных ребят, которые ходят в интернат при клубе. «Рубин» предоставил нам все в минимальном варианте.

В заявлении клуба написано про конкуренцию, но, чтобы она была, надо хоть как-то потренироваться. С первого дня, как был назначен новый тренер Хави Грасия, нас убрали с глаз долой, мы не провели ни одной тренировки под руководством главного тренера. Но суть в том, что ребята каждый день тренируются на искусственном поле. Вопрос не в том, что все нежные и привередливые, а в том, что ребятам надо как-то трудоустраиваться в дальнейшем, но выходит так, что они получают травмы. Там уже три или четыре человека из-за таких тренировок травмировались, а это может сказаться на дальнейшей карьере, потому это письмо и было написано», – сказал Билялетдинов.