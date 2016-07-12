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    11 игроков написали жалобу руководству «Рубина»

    11 футболистов «Рубина» написали жалобу руководству клуба в связи с неучастием в тренировочном процессе команды. В их число входят Владимир Дядюн, Владимир Соболев, Инал Гетигежев, Камиль Муллин, Максим Батов, Динияр Билялетдинов, Шота Бибилов, Альберт Шарипов, Андрей Пилявский, Марко Ливайя и Благой Георгиев.

    «В регламенте РФС по статусу и переходам футболистов есть статья о дискриминации, когда игроку не дают тренироваться с командой. Группа из 11 футболистов «Рубина» не проводит никаких полноценных тренировочных сборов, ребята тренируются без выходных на искусственном поле, хотя многим из них это противопоказано по здоровью. Главный тренер их не видит, игровые связи – ради чего собственно и проводятся тренировки – не наигрываются, как следствие они не могут подготовиться должным образом.

    Когда игроки по решению руководства клуба таким образом отстраняются от тренировок с главной командой, это дискриминация. Сейчас они обратились с письмом в клуб, и если их не вернут в команду, то у них будет основание для расторжения договора и получение компенсации, и игроки смогут подавать жалобу в РФС на действия клуба», – заявил генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков.

    Источник: ТАСС

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    12.07.2016 13:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 12 июля 2016, 18:07

      Атлична, атлична. с таким отношением в команде. начнется сезон и Рубину все напихают .

      -2
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      Рейтинг: +26

      World_football 12 июля 2016, 16:39

      Ну Рифатик Жемалетдинов,помотрим как ты заиграешь там)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      badryashev 12 июля 2016, 16:25

      Официальный сайт Рубина сообщает, что шестеро из подписавших не тренируются вообще по медицинским показаниям

      0
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 12 июля 2016, 15:10

      Хорошие игроки,для середняков РПЛ самое то,а Рубин и есть середняк

      0
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 12 июля 2016, 15:01

      их как раз 11 чел. пусть заявятся в ФНЛ как команда. а если серьезно, давно пора. все игроки из списка слабейших. в Нефтехимик в аренду. их уровень

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 июля 2016, 14:50

      Не зря Азмун оттедова свалил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 июля 2016, 14:38

      Некрасивая, конечно, ситуация. То же Бибилов очень перспективный паренек, при должном усердии и внимании к нему вполне может дорасти до сборной. Где ему прикажете набираться практики?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 12 июля 2016, 14:23

      Ждем интервью Биллялединова о новых унижениях от тренера

      -1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 июля 2016, 14:20

      а что?? есть в списке этих людей хоть один,который играть желает и умеет? а вот в очереди в кассу -они первые..

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 12 июля 2016, 14:19

      Глупый испанец думает что он крутой уокер если взял себе легионеров ?на самом деле он ничто ,и не уважает молодых российских игроков

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